Quadrilha de Sumaré é presa ao tentar assaltar banco em Jundiaí

Três homens de Sumaré foram presos em flagrante na madrugada deste domingo (26), em Jundiaí, após tentarem assaltar uma agência do Banco do Brasil no bairro Ponte São João. Eles foram impedidos por policiais militares do 49º Batalhão da PM (Polícia Militar) da cidade, que chegaram ao local e fizeram o cerco após denúncias anônimas.

De acordo com a polícia, o Copom (Central de Operações Policias Militares) recebeu informações de vizinhos, que ouviram barulhos vindo de dentro da agência, localizada na Avenida São João. Acompanhadas das viaturas do CFP (Curso de Formação de Praças), do CGP (Comandante de Grupo de Patrulha), da Força Tática e de demais equipes de Rádio Patrulhamento, os policiais cercaram o local.

Com a chegada da polícia, dois assaltantes tentaram fugir pelo telhado das casas mais próximas, porém, caíram e foram capturados. Já do lado de dentro da agência, os policiais investigaram que a quadrilha sumareense já havia quebrado uma parede para chegar até o cofre. A dupla confessou que planejava assaltar o banco e que dois veículos – uma Parati e um VW Gol – seriam usados na fuga.

O terceiro homem preso estava dentro da Parati, localizada próxima da agência. Ele foi abordado pela PM e também confessou seu envolvimento na tentativa de assalto. O trio foi preso em flagrante por tentativa de furto qualificado e permanecem à disposição da Justiça.