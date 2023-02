QR Codes vão ajudar no atendimento de vítimas de violência doméstica em Sumaré

Proposta do vereador Lucas Agostinho cria o programa “Rede de Apoio” e segue para sanção do prefeito Luiz Dalben

O projeto de lei para divulgação, por meio de QR Code, de informações sobre órgãos públicos que prestam atendimento para vítimas de violência doméstica foi aprovado na sessão da Câmara de Sumaré, nesta terça.

De autoria do vereador Lucas Agostinho (União Brasil), a proposta cria o programa “Rede de Apoio” e segue para sanção do prefeito Luiz Dalben (Cidadania).

Caso a medida seja sancionada, os QR Codes com as informações deverão ser afixados em órgãos públicos, ruas, empresas, supermercados, igrejas, escolas, terminais rodoviários, entre outros espaços.

Ao apontar a câmera do celular para o QR Code, a pessoa terá acesso a links que com informações sobre órgãos de apoio à mulher. Lucas explica que a adoção do QR Code busca facilitar o acesso às informações, evitando que o denunciante tenha que digitar longos códigos ou endereços.

“Os QR Codes se prestam justamente a isso. Apenas apontando o celular para uma dessas imagens, já se pode acessar diretamente o portal”, completa.