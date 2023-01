Prospera Família tem início em Sumaré com 301 mulheres participantes

O Prospera Família teve seus encontros presenciais iniciados na segunda-feira (9), em Sumaré, com a presença de 301 mulheres. Através da SMIADS (Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social) do município junto ao Governo Estadual, foi dada a largada do programa, que busca promover a mobilidade social, oferecendo formação na área de empreendedorismo, capacitação profissional e geração de renda em famílias de vulnerabilidade social.

Programa deu início aos encontros presenciais – Foto: Prefeitura de Sumaré / Divulgação

Nesta primeira etapa, as mulheres, que são chefes de família das regiões de Nova Veneza, Maria Antônia e Área Cura, receberam orientação para definir planos de futuro, contando com objetivos profissionais, sociais e financeiro. O prefeito de Sumaré, Luiz Dalben, celebrou o início.

Participam do Prospera Família pessoas oriundas de famílias com apenas um responsável, sendo mães ou pais solteiros, ou viúvos, com ao menos um filho ou dependente de até seis anos de idade. Além disso, possuem renda familiar mensal de até R$ 210 por pessoas e inscrição no Cadastro Único. As inscrições foram feitas em novembro do ano passado .

O programa conta, ainda, com outros eixos voltados ao desenvolvimento: a Tutoria realiza o acompanhamento contínuo das participantes; a Capacitação, que oferece cursos técnicos para o trabalho e empreendedorismo baseado no projeto de vida; por fim, a Transparência de Renda possui um auxílio financeiro mensal para que os inscritos possam se manter no programa.