Promotoria de Sumaré denuncia tatuador por morte de professor e pede soltura de mulher

O MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo), por meio da Promotoria de Sumaré, denunciou o tatuador Wesley Carrera, de 35 anos, pelo homicídio do professor Cauê Pozenatto Lima, 35, nesta quinta-feira (28). Por outro lado, promotor Ricardo Gerhardinger Schade pediu que a companheira do acusado, a dona de casa, Paloma Fernanda Aguiar, 30, fosse colocada em liberdade.

Wesley foi denunciado por homicídio com recurso que dificultou a defesa da vítima. O caso ocorreu no Jardim Maria Luiza, na região de Nova Veneza, em Sumaré, em 1º de agosto.

O tatuador Wesley Carrera, durante reconstituição do crime em Sumaré – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Com relação a Paloma, a promotoria entendeu que ela não atuou diretamente no homicídio e estaria envolvida “apenas” na ocultação de cadáver, cuja pena varia um a três anos de prisão. O MP também cita que a dona da casa colaborou, ainda que em parte, com as investigações, podendo responder por seus atos em liberdade sem que haja riscos à sociedade.

Schade destaca ainda que, como Paloma não tem antecedentes criminais, ela também direito a um acordo de não persecução penal com o MP – trata-se de acordo que pode livrá-la do processo mediante o cumprimento de determinadas exigências.

Os dois suspeitos foram presos três dias depois do homicídio, no Parque Salerno, em Sumaré, e estão detidos desde então.

Na denúncia, o promotor enfatiza que Wesley e Cauê discutiram por razões “não devidamente esclarecidas”. Porém, ele afirma que, “ao que tudo indica”, um dos motivos da discussão teria sido uma dívida referente a tatuagens, não paga pelo professor. A vítima foi morta com um golpe de faca dentro do próprio carro, um Chevrolet Ônix.

Paloma Aguiar e Wesley Carrera estão presos – Foto: Divulgação

O corpo do professor passou a noite no próprio carro, estacionado a cerca de 200 metros da residência do casal, no Jardim Maria Luiza.

Somente no dia seguinte, o suspeito retornou para o carro, acompanhado de Paloma, e eles seguiram até uma vala perto da Estrada Municipal Alvim Biasi, em Americana, onde o corpo do professor foi carbonizado.

Por meio do rastreamento da Muralha Digital da Gama (Guarda Municipal de Americana), policiais civis da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Americana encontraram o automóvel na Avenida Elza Zagui Menuzzo, na região de Nova Veneza, em Sumaré, mesma via onde o casal morava. Os suspeitos foram detidos no mesmo dia.

A denúncia foi encaminhada ao juiz da 1ª Vara Criminal de Sumaré, Marcus Cunha Rodrigues, que vai decidir se acata ou não a denúncia contra Wesley. Paloma ainda não foi denunciada.

A reportagem não conseguiu contato com a defesa do tatuador.