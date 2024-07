Projeto de construção do Hospital Municipal de Sumaré conta com quatro centros cirúrgicos

Construção, que contará com ajuda do Governo do Estado, deve começar nesta semana e terminar em16 meses

Unidade será construída no no estacionamento da UPA do Jardim Macarenko - Foto: Leonardo Matos / Liberal

O projeto para a construção do Hospital Municipal de Sumaré, no estacionamento da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Macarenko, contará com quatro centros cirúrgicos, ala para cirurgias de pequeno porte, UTI adulto e pediátrica, ala feminina, masculina e infantojuvenil, berçário. Também serão oferecidos exames de tomografia, laboratório de análises clínicas, raios-x e ultrassonografia.

De acordo com o prefeito Luiz Dalben (PSD), a construção que terá ajuda do Governo do Estado deve começar nesta semana e ampliar os atendimentos em saúde de urgência e emergência. A previsão de término é de 16 meses.

“A escolha do local foi feita em conjunto com a equipe técnica, que decidiu que, apesar de o projeto do hospital incluir um PA (Pronto Atendimento), a triagem poderia ser realizada pela própria UPA, que direcionaria o tipo de atendimento necessário ao paciente”, afirmou o chefe do Executivo.

Sumaré já conta com um Hospital Estadual que é referência, tendo recebido o prêmio de 1º lugar dentre os Melhores Hospitais Públicos do Brasil 2022, fornecido pelo Instituto Brasileiro de Organizações Sociais de Saúde.

Estrutura

O município conta também com três UPAs (Unidades de Pronto Atendimento), Ambulatório de Especialidades Médicas, 23 unidades básicas de saúde, centros de referências psicossocial adulto, infantil e álcool e drogas, além de unidades especializadas como a BEM (Base de Excelência da Mulher), Centro de Longevidade (idosos), dois Centros da Criança, Centro TEA (Transtorno do Espectro Autista) e a Base de Excelência do Homem.