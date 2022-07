Programas do governo estadual ajudam em recuperação de estradas

O repasse de verbas do governo estadual tem ajudado Sumaré a recuperar estradas e rodovias da cidade. Uma delas é a Estrada Municipal Mineko Ito, também conhecida como Estrada do Barreiro, que liga a região de Nova Veneza com a Área Cura.

A via foi revitalizada por meio do programa Novas Vicinais. No total, foram investidos R$ 3,1 milhões na recuperação do asfalto e sinalização. Ainda na estrada ocorrem as obras de uma ponte próxima à chamada Estrada da Honda.

Ponte da Mineko Ito passa por obras de duplicação – Foto: Prefeitura de Sumaré / Divulgação

Outra via que também deverá ser renovada é a Rodovia Adauto Campo Dall’Orto, que liga Sumaré e Paulínia à Rodovia Anhanguera (SP-330). Devem ser investidos R$ 21,3 milhões do governo estadual. As obras, que incluem a duplicação da pista, devem ser concluídas em breve. Os investimentos têm sido intermediados pelo deputado estadual Dirceu Dalben (Cidadania).

LIGAÇÃO. Demanda histórica de Sumaré e Hortolândia, a construção de uma ligação entre os bairros Parque Bandeirantes e Jardim Nova Europa teve autorização para começar dada no mês passado pelo governo estadual.

O viaduto terá R$ 35 milhões em investimentos, por meio do DER (Departamento de Estradas de Rodagem). A expectativa é de que ele fique pronto até fevereiro de 2024.