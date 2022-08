Profissionais denunciam médico com andador e cuidadora em Sumaré

Pacientes que procuram o Pronto-Atendimento Parque Nações, em Sumaré, estão sendo atendidos por um médico com andador e acompanhado de uma cuidadora. Esse profissional, que teria 71 anos, cumpriria plantões de até 36 horas e, em alguns horários, permaneceria sozinho como único pediatra no local.

“Nosso medo é que, num caso de urgência, ele não consiga atender o paciente devido às limitações físicas que apresenta”, afirmou uma profissional que, por medo de represálias, pediu para não ser identificada. Ainda de acordo com ela, os demais profissionais também se preocupam que o idoso possa apresentar lapsos de memória ou confusão mental, o que prejudicaria o atendimento. “Percebemos que ele não tem conseguido sequer cuidar da própria higiene”, disse.

Procurada pelo LIBERAL, a OS (Organização Social) ISSRV, que mantém contrato com a prefeitura para prestação de serviços de saúde, afirmou que esse médico, apesar de apresentar limitações físicas, de mobilidade, não possui nenhum impeditivo legal ou de outra ordem que prejudiquem sua capacidade de clinicar. A OS também negou a informação de que o professional estaria sozinho na pediatria, destacando que existem outros médicos de plantão.

O Cremesp (Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo) não comentou o caso nem informou se haveria alguma orientação a respeito de limitações físicas que pudessem impedir um médico de atuar no pronto-atendimento. “Para apuração rigorosa dos fatos, o Cremesp precisa que uma denúncia seja feita no Conselho. É importante ressaltar que a autarquia não aceita denúncias anônimas”, afirmou via assessoria de imprensa.

Nesta segunda-feira (29), enquanto o médico estava de plantão no PA Nações, o LIBERAL tentou contato com o profissional. A atendente da unidade, no entanto, encaminhou a reportagem para a gerência desse pronto-atendimento, que repassou o pedido de entrevista para o assessoria de comunicação da prefeitura.

Em nota, a Secretaria de Saúde do município disse que a denúncia não procede. “O médico conta com registro ativo no CRM [Conselho Regional de Medicina] e está apto para trabalhar. Além disso, outros médicos compõem o corpo clínico do PA”, conclui.