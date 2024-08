Professores relatam clima de insegurança após amigo ser morto na frente de escola, em Sumaré

SSP afirma que policiamento na região foi reforçado pela PM, que mantém contato frequente com a comunidade escolar

O assassinato do professor de história Michel Herdeiro Nascimento, de 51 anos, com tiros nas costas, na manhã desta quarta-feira (21), em frente à Escola Estadual Wadih Jorge Maluf, em Sumaré, causou apreensão para educadores que trabalham na unidade e em outros locais. Isso porque o crime ocorreu pela manhã, quando a vítima chegava ao trabalho, e a ação foi captada por câmeras de segurança.

Michel Herdeiro Nascimento tinha 51 anos – Foto: Reprodução/Redes sociais

Durante o velório do professor, nesta quinta (22), em Hortolândia, o LIBERAL ouviu um grupo de professores de várias escolas.

“As imagens são claras, ele não chegou a ser abordado. Ele se preparava para entrar no estacionamento da escola quando foi baleado. Não aparenta nenhuma reação”, afirmou uma professora que pediu para ter a identidade preservada, por temer represálias de criminosos.

Outra educadora desabafou que durante as ameaças contra as escolas que ocorreram recentemente, a segurança foi reforçada, mas depois voltou ao normal.

“Quando a gente entra na sala de aula não sabe o que vai encontrar ao lado de fora, mas também do lado de dentro. A orientação que recebemos é evitar desentendimentos com alunos. O respeito que tínhamos ficou no passado”, lamentou a professora, que também não quis se identificar.

Um prima de Michel ouvida pela reportagem, que pediu para ter a identidade preservada, relatou que a família está transtornada.

Membro de motoclube, professor foi sepultado nesta quinta-feira – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

“Não sabemos ao certo o que aconteceu, mas não estamos convencidos que foi mesmo uma tentativa de roubo. Mas o fato é que o perdemos para sempre e isso dói muito.”

A SSP (Secretaria de Estado de Segurança Pública) informa, em nota, que o policiamento preventivo e ostensivo na região foi reforçado pela PM (Polícia Militar), que mantém contato frequente com a comunidade escolar.

A região conta ainda com o programa Ronda Escolar e o patrulhamento já empregado no entorno de escolas.

Suspeitos

Um adolescente de 17 anos identificado pela polícia como responsável pelos tiros que mataram o professor foi preso na tarde desta quarta (21), em sua casa no Jardim Denadai, assim como outro suspeito, que dirigia a moto, Caio Roberto Amorim dos Santos, 23, no Nova Veneza, ambos em Sumaré.

O subcomandante do 10º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), major Roney Alexandre Lima, afirmou que os policiais conseguiram chegar os suspeitos por meio de uma denúncia anônima pelo telefone 190.

“O menor foi localizado na casa dele. Já confessou o crime e identificou a localização do outro envolvido, também detido. Conseguimos achar a motocicleta usada por ambos, além de outras duas motos. Todos os veículos foram roubados. Também apreendemos uma blusa usada por um dos suspeitos e um revólver utilizado no crime.”

O caso foi registrado na Polícia Civil como latrocínio (roubo seguido de morte), pois os suspeitos teriam relatado que pretendiam roubar a moto da vítima, mas o menor teria se antecipado e atirado.

O adolescente foi apreendido e deve retornar a Fundação Casa, de onde saiu há menos de um mês, e o maior foi levado para a Cadeia de Sumaré.