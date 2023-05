Procurado por roubo e furto de caminhões na região é preso pela PF em Sumaré

Outros sete integrantes da quadrilha foram presos no dia anterior após cumprimento de mandados judiciais

Um jovem de 25 anos, procurado pela justiça por roubos e furtos a caminhões na região de Campinas, foi preso nesta quinta-feira (4), pela Polícia Federal, em Sumaré. Parte da quadrilha foi presa no dia anterior, após o cumprimento de mandados judiciais. Ele, no entanto, não foi encontrado no endereço durante a Operação Insídia.

Segundo o delegado e chefe da PF em Campinas, Edson Geraldo de Souza, o jovem estava na casa de um amigo em Sumaré e, durante investigações da instituição, foi possível chegar ao endereço. Um novo mandado de prisão preventiva foi expedido. Na casa, o proprietário relatou aos agentes federais que não sabia que o seu conhecido estava foragido e tão pouco tinha conhecimento da participação dele em crimes.

O investigado foi levado a sede da Polícia Federal em Campinas e após prestar depoimento, foi autuado pelos crimes de associação criminosa, roubo, furto, receptação e estelionato, cujas penas somadas podem ultrapassar 30 anos de reclusão.

Outros presos: Outras sete pessoas foram presas na última quarta-feira (3), por integrarem uma quadrilha especializada em roubos e furtos de caminhões na região de Campinas. O foco principal do grupo era o desmonte e revenda de peças, em alguns casos inclusive, os criminosos chegavam a vender o veículo inteiro para os receptadores.

No dia da operação, foram expedidos 12 mandados de prisão temporária, 11 foram cumpridos em bairros de Sumaré, Hortolândia e Campinas; quatro eram alvos que já estavam presos por crimes anteriores e um, que no dia da ação, não foi encontrado no endereço e acabou preso nesta quinta-feira em Sumaré, depois de ser localizado na casa de um amigo.

A Polícia Federal continua no caso com a finalidade de chegar a outros receptadores, sendo que um deles já foi identificado.