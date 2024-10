Procurado por homicídio é morto em Sumaré durante confronto com o Baep

Policiais do 10º Baep chegaram aos suspeitos após uma denúncia anônima - Foto: Divilgação_10º Baep

Um procurado da Justiça pelo crime de homicídio, de 35 anos, morreu durante um confronto com policiais militares do 10º Baep (Batalhão de Ações Especiais), em Sumaré, na madrugada desta terça-feira (22). Na mesma ocorrência, uma mulher de 28 anos foi presa em flagrante por tráfico de drogas.

O procurado, que também tem antecedentes criminais por roubo, foi identificado como Cássio Sousa de Meneses. Ele estava em um apartamento onde os entorpecentes estavam armazenados.

Segundo o boletim de ocorrência, policiais militares receberam uma denúncia anônima informando que uma moradora de um condomínio no Jardim Dulce, no Nova Veneza, utilizava o apartamento como depósito de drogas e seria responsável pela distribuição dos entorpecentes, utilizando um Chevrolet Onix.

Os policiais começaram o patrulhamento e por volta de meia noite encontraram o veículo sendo conduzido pela suspeita na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Sumaré, no km 107, sentido interior.

Ao ser abordada, a mulher negou o tráfico, mas ao ser confrontada com a denúncia anônima, ela confirmou as ações ilícitas e disse que as drogas estavam em seu apartamento, no Jardim Dulce. Em buscas no veículo, os policiais encontraram R$ 3,5 mil.

Após confirmar a existência de drogas no imóvel, os policiais se dirigiram ao endereço onde, segundo o Baep, foram surpreendidos por tiros efetuados por Cássio.

Os PMs reagiram e, durante o confronto, Cássio foi atingido e morreu no local. Nenhum policial se feriu.

Dentro do imóvel os policiais localizaram e apreenderam 21 tijolos de dry (tipo de maconha), pesando 2,3 kg, um revólver calibre 38 com a numeração suprimida, duas munições deflagradas e uma intacta, anotações de contabilidade e R$ 69,7 mil em dinheiro.

O corpo de Cássio seria levado ao IML (Instituto Médico Legal) e a mulher que dirigia o Onix foi levada ao plantão policial, onde acabou autuada em flagrante por tráfico de drogas.