Procurado há 12 anos é preso pela Dise de Americana com tijolo de cocaína

Ele foi abordado com documento falso e um tijolo de pasta base de cocaína no Jardim Dall'Orto, em Sumaré

Policiais civis da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) prenderam um pintor condenado a 12 anos por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Ele foi flagrado com documento falso e com um tijolo de pasta base de cocaína em uma residência no Jardim Dall’Orto, em Sumaré, nesta quarta-feira (26).

No imóvel, os agentes também localizaram um veículo Hyndai HB20 usado pelo suspeito, duas balanças de precisão, cadernos com a contabilidade do tráfico e molde metálico para prensa.

Pasta base de cocaína e celulares foram apreendidos – Foto: Dise de Americana / Divulgação

Os investigadores estiveram na casa do pintor para cumprir um mandado de prisão, por conta da condenação que ele já tinha, além de outro preventivo, também sobre o tráfico.

O homem foi encontrado pelos agentes na frente da casa dele e apresentou uma cédula de identidade do Ceará. No entanto, os policiais perceberam que o documento era falso.

Após realizarem as buscas na casa dele, os investigadores encontraram a droga e demais objetos.

Encaminhado à sede da delegacia especializada, em Americana, o pintor foi autuado em flagrante mais uma vez por tráfico de drogas e também por uso de documento falso.

Ele foi escoltado à Cadeia Pública de Sumaré, onde ficou até ser apresentado à audiência de custódia.