Procurado é capturado em Sumaré após importunar sexualmente passageira de ônibus

Um procurado da Justiça foi capturado na rodoviária de Sumaré neste domingo (26), após importunar sexualmente uma mulher dentro de um ônibus. Ele teria se masturbado ao lado dela e já tinha contra si um mandado de prisão em aberto, por lesão corporal.

Conforme informou a PM (Polícia Militar), a vítima saía de São Paulo, com destino a Sumaré, e, em determinado momento do trajeto, um homem sentou-se ao seu lado e passou a se masturbar. Na sequência ela foi ao fundo do coletivo e mandou mensagem sobre o ocorrido para o namorado, que não estava no ônibus. Foi ele quem ligou para a PM denunciando o fato.

Com essas informações, os militares esperaram o ônibus chegar e abordaram o suspeito. Pelo número da passagem, os PMs constataram que o banco do homem era outro e que ele havia se sentado propositalmente ao lado da vítima.

Levado ao plantão policial de Sumaré, foi observado que havia contra ele um mandado de prisão em aberto por lesão corporal. Agora, ele responderá também pela importunação sexual.