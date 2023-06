Preso, homem diz ter recebido 146 tabletes de maconha em Sumaré

Patrulhamento da Polícia Militar Rodoviária desconfiou de carro que circulava na Rodovia dos Bandeirantes em alta velocidade e com placa caindo

Polícia Rodoviária aprendeu 146 tabletes de maconha na Rodovia dos Bandeirantes - Foto: PMR/Divulgação

A Polícia Militar Rodoviária apreendeu, nesta quarta-feira (7), 146 tabletes de maconha, na Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), em Campinas.

A droga estava em um veículo abordado pela equipe Tático Ostensivo Rodoviário durante um patrulhamento. O motorista relatou aos policiais que recebeu o carregamento em Sumaré. Ele foi preso.

Os tabletes de maconha estavam em um Volkswagen Gol abordado no quilômetro 86 da Bandeirantes, pouco antes das 10h. O veículo foi avistado pelos policiais próximo ao entroncamento com a Rodovia Adalberto Panzan, também em Campinas.

Chamou a atenção o fato de que a placa traseira do Gol estava caindo, pendurada apenas por um parafuso. O veículo também estaria em alta velocidade e fazendo ultrapassagens perigosas.

Ao ser abordado pela viatura, para que estacionasse, o motorista acelerou, tentou fugir, mas desistiu. A droga foi encontrada no banco traseiro e no porta-malas do carro.

Questionado pelos policiais, o motorista, de 28 anos, afirmou que é de Jundiaí e confessou que recebeu as drogas de uma pessoa não identificada em uma estrada de terra próxima ao quilômetro 115 da Rodovia dos Bandeirantes. O trecho fica em Sumaré, próximo à praça de pedágio.

O motorista foi autuado por tráfico de drogas e levado para a 2ª Delegacia Seccional de Campinas.