Preso em Sumaré por furto ao Banco Central fugiu da cadeia e estava na lista de procurados do Ceará

O homem preso pela Rota, nesta terça-feira (19), em Sumaré estava na lista dos mais procurados da Secretaria de Segurança Pública do Ceará.

Marcos Rogério Machado de Moraes, de 49 anos, conhecido como Bocão, foi condenado por participar do furto à sede do Banco Central em Fortaleza (CE), em agosto de 2005. O crime, em que a quadrilha levou R$ 164 milhões, é considerado o maior furto do Brasil.

Bocão foi achado em uma casa no Jardim Salerno, na região do Nova Veneza, em Sumaré. Segundo informações da Secretaria Estadual da Segurança Pública de São Paulo, ele foi localizado pelo setor de inteligência da polícia paulista. No imóvel, a polícia apreendeu drogas e prendeu outras três pessoas. O local seria uma espécie de distribuidora de drogas na cidade.

Engenheiro do túnel

Bocão, Cabeção ou Cabeçudo, como é conhecido, é considerado o “engenheiro do túnel” que levou os criminosos ao Banco Central. Depoimentos à Justiça Federal do Ceará, no âmbito da investigação sobre o furto, apontam que Marcos Rogério foi o responsável por convidar alguns dos integrantes da quadrilha para cometer o crime.

Junto com o irmão, ele também teria se envolvido na compra de onze veículos, avaliados em cerca de R$ 1 milhão, pagos com notas de R$ 50 furtadas do banco, o que chamou a atenção da polícia.

Parte dos carros foi apreendida durante uma abordagem da Polícia Federal a um caminhão-cegonha pouco tempo depois do crime, o que impulsionou a investigação sobre o furto.

No dia seguinte ao crime, a polícia abordou uma caminhão-cegonha em uma rodovia de Minas Gerais. A carreta tinha o irmão de Bocão como passageiro e os veículos comprados com o dinheiro do Banco Central. Na carroceria de três delas, havia cerca de R$ 6 milhões escondidos.

Prisão e fuga

Bocão chegou a ser preso em agosto de 2007 em um shopping na zona oeste de São Paulo. Tido como uma das lideranças da quadrilha, Marcos Rogério fugiu da prisão no Ceará em fevereiro de 2011, após um resgate de presos em que houve trocas de tiros.

Desde então, era considerado um dos criminosos mais procurados pela polícia cearense, de alta periculosidade, e pelo qual chegou-se a oferecer R$ 5 mil como recompensa.

Furto no Banco Central é o maior da história do País

O furto à sede do Banco Central na capital cearense foi descoberto no dia 8 de agosto de 2005, quando funcionários descobriram um buraco de 1,1 metro de largura no chão da caixa-forte do edifício.

A polícia descobriu que o buraco na sala dava acesso a um túnel de cerca de 80 metros de extensão que começavam em uma casa próxima ao prédio do banco.

No crime, os bandidos levaram R$ 164 milhões. No total, foram furtadas mais de 3 toneladas de notas de R$ 50.

Nos anos seguintes, foram indiciadas e condenadas mais de 100 pessoas. Cerca de R$ 40 milhões foram recuperados.

O episódio, marcante na história da criminalidade brasileira, se tornou tema de filmes e séries.