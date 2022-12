Presidente da Câmara de Sumaré, Willian Souza afirma ter recebido ameaças

Willian Souza preside a Câmara de Sumaré – Foto: Divulgação

O presidente da Câmara de Sumaré, vereador Willian Souza (PT), procurou a Polícia Civil na tarde desta quarta-feira, para denunciar ameaças recebidas no WhatsApp. Dois guardas municipais que atuam no Legislativo também receberam as mensagens. A Polícia Civil já está apurando o caso.

Segundo o boletim de ocorrência, na última terça-feira, às 17h57, o parlamentar recebeu uma mensagem com os dizeres “aquele dia quase te peguei. Até esperei perto da sua casa, mas você chamou seus amiguinhos. Pode correr, vou te pegar para aprender calar a boca junto com seus vereadorezinhos”.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Na semana passada, o vereador disse ter sido seguido por um veículo até sua casa. “Espero investigação séria por parte das autoridades competentes e não vou me deixar abater com mensagens de celular e outras tentativas de intimidação. Seguirei sob a proteção de Deus, com a mesma disposição e coragem com as quais tenho desempenhado meu trabalho na vida pública, como vereador e presidente da Câmara de Sumaré”, comentou Souza em suas redes sociais.