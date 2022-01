Presa em Sumaré, falsa advogada é alvo de oito inquéritos por venda de terrenos

peração contou com a participação de 12 promotores dos núcleos Campinas e Sorocaba e mais de 60 policiais civis - Foto: Governo do Estado de São Paulo.

Uma mulher, de 44 anos, que se apresentava como advogada, foi presa em Sumaré na última quinta-feira (23). Francis Barbara Teodoro Aguiar é alvo, há dois meses, de oito inquéritos policiais por venda falsa de terrenos, principalmente em Monte Mor e no Jardim Paulistano, em Sumaré. Ela foi encaminhada para a Cadeia Feminina de Votorantim.

O delegado do 1º Distrito Policial de Sumaré, Marcelo Moreschi, responsável pelas investigações do caso, explicou ao LIBERAL que Francis aplicava, há pelo menos 15 anos, o golpe. Ela anunciava pela internet terrenos a venda nas duas cidades.

Quando o interessado a procurava, ela se apresentava como advogada e como procuradora pela compra do terreno. Francis, então, firmava contrato de instrumento particular de compromisso de compra e venda do imóvel, com a desculpa de que tinha um contrato de gaveta. O valor da venda era depositado diretamente na conta dela.

Os trâmites eram realizados por meio do escritório “Manfrin e Teodoro Advogados Associados”, cujo sobrenomes são da mãe e pai de Francis, respectivamente.

“Ela passava o contato dela e o endereço de onde morava, no Franceschini, aos interessados na compra. Essas vítimas acreditavam no que Francis dizia e muitas delas, só tiveram conhecimento [do falso terreno] quando começaram a construir uma casa ou quando foram registrar a matrícula em cartório. Aí descobriram que era tudo mentira, que ela não era dona”, explicou o delegado.

O delegado afirmou ainda que na última quinta-feira, uma vítima relatou às autoridades policiais que Francis dizia que o terreno era dos pais e que estaria vendendo por eles. “Já ciente dos problemas e que se intitulava como advogada, fui com a equipe, trouxemos para a delegacia, onde recebeu voz de prisão”, esclareceu Marcelo.

O delegado disse que no passado foram registrados, pelo menos, cerca de dez inquéritos policiais de estelionato contra Francis. “Na audiência com o juiz, ela fazia acordo com a vítima e não pagava, pagava uma parcela e a segunda não pagava. Com isso, o inquérito arquivava e [a vítima] tinha que entrar com uma ação de execução de título extrajudicial”, relatou.

Com os golpes aplicados e registrados na delegacia, o delegado estima um prejuízo de R$ 1 milhão. Agora, o delegado adiantou à reportagem que encaminhou um ofício para a OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) para saber quando a carteira de estagiária de direito de Francis foi cancelada.

“Ainda temos alguns outros passos que não podemos adiantar para não atrapalhar as investigações”, finalizou.

O advogado de Francis, Alexandre Passos foi procurado pela reportagem, mas até o fechamento desta matéria, não se manifestou.