As prefeituras de Sumaré e Nova Odessa estão arrecadando doações que serão destinadas para as vítimas das chuvas do fim de semana. O Ribeirão Quilombo transbordou.

O Corpo de Bombeiros precisou usar botes para retirar famílias que ficaram ilhadas.

Jardim Flórida, em Nova Odessa, foi bastante afetado pelas chuvas dos últimos dias – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

O prefeito de Sumaré, Luiz Dalben (Cidadania), informou que população pode ajudar com a doação de alimentos, roupas, produtos de limpeza e higiene pessoal, colchões, móveis e utensílios domésticos.

Os itens podem ser entregues no Fundo Social (Rua Dom Barreto, número 1.377, Centro).

Caso não seja possível, é preciso ligar para (19) 3883-5282 e as equipes da cidade agendarão a retirada.

Em caso de urgência ou emergência, a administração orienta que a Defesa Civil seja acionada pelo número 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

No Jardim Basilicata, em Sumaré, população sofreu com as enchentes – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Em Nova Odessa, podem ser doados produtos de higiene pessoal (novos), incluindo: sabonete, shampoo, condicionador, pasta de dente, escova de dente, absorvente e papel higiênico.

Também estão sendo arrecadados água, colchões, roupas de cama, móveis, eletrodomésticos, roupas masculinas e produtos de limpeza.

O endereço de entrega é no ginásio do Jardim Santa Rosa, na Rua João Bassora, número 500, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Mais informações podem ser conseguidas no telefone (19) 3476-1358.

A Prefeitura de Hortolândia informou que nenhuma família procurou o Fundo Social para auxílio, nos últimos dias, por conta das chuvas, e destaca que está à disposição caso alguém necessite.

Americana e Santa Bárbara d’Oeste também não registraram situações de pessoas desabrigadas.