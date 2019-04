Prefeitura multa empresa por colocar ônibus a mais no Picerno

Foto: Divulgação

A concessionária Ouro Verde, que opera o transporte público de Sumaré, afirma que teve um ônibus guinchado e foi multada pela prefeitura após reforçar a frota que atende a região do bairro Picerno. A situação ocorreu na última sexta-feira (5). O município foi procurado, mas não se posicionou.

De acordo com Paulo Barddal, diretor do SetCamp (Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros da Região Metropolitana de Campinas), que representa a Ouro Verde, a região do Picerno contava com seis veículos para transporte de passageiros, sendo três ônibus da empresa e outras três peruas do transporte alternativo.

Há três semanas, um dos perueiros deixou o trabalho como permissionário da prefeitura. Com isso, o transporte disponível tornou-se insuficiente, gerando uma espera de até 40 minutos para os usuários. Ainda segundo o SetCamp, são transportados cerca de 4,5 mil passageiros em dias úteis nessa linha que passa pelo bairro.

Após receber queixas de usuários, a Ouro Verde decidiu colocar mais um veículo para atender o Picerno, uma das regiões mais populosas de Sumaré. Contudo, no final da tarde de sexta-feira, uma equipe da Secretaria de Mobilidade Urbana aguardava esse ônibus no ponto final para guinchá-lo. O carro foi levado ao pátio municipal e a empresa multada.

A alegação do município, segundo Barddal, era o fato de que a inclusão de mais um ônibus para atender o bairro não havia sido previamente autorizada.

“Com a desistência do permissionário, que abandonou a linha, o número de reclamações cresceu muito. Para atender as reivindicações dos passageiros, a Ouro Verde colocou um novo veículo para melhorar o atendimento à população pois o tempo de espera nos pontos aumentou para 40 minutos”, traz a nota oficial da entidade.

A Ouro Verde foi questionada mas não informou o valor da multa aplicada pela prefeitura.