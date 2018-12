Prefeitura inicia instalação de novos radares em Sumaré

A Prefeitura de Sumaré, por meio da SMMUR (Secretaria de Mobilidade Urbana e Rural), iniciou a instalação do novo sistema de fiscalização eletrônica de trânsito na cidade. Segundo a administração, serão 7 radares fixos, 6 equipamentos de controle de avanço semafórico e um radar estático, que fiscalizará de forma alternada as principais vias urbanas da cidade.

Ainda não há uma data para que os aparelhos comecem a multar. A prefeitura informou, em nota, que antes de eles entrarem em funcionamento efetivo, haverá uma aferição por parte do INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia). “Os aparelhos entrarão em funcionamento em data previa e amplamente comunicada à população”, garantiu. Foto: Prefeitura de Sumaré / Divulgação

Os equipamentos fixos serão instalados nas áreas onde a Secretaria de Mobilidade constatou o risco de acidentes e a incidência frequente de desrespeito à sinalização. Os equipamentos fotografam o modelo do veículo, a placa, a velocidade, o dia e horário no qual ele realizou a infração. Os radares fixos terão limite de velocidade de 50km/h e estarão nos seguintes locais:

– Avenida Rebouças, altura do nº 220

– Avenida Minas Gerais, altura do nº 319

– Avenida Júlio de Vasconcelos, Km 0+270m

– Estrada Municipal Mineko Ito, n. 4312, sentido Bairro/Centro e Centro/Bairro

– Avenida Fuad Assef Maluf, altura do nº 1.870

– Avenida Emilio Bosco, altura do nº 3.190

– Avenida da Amizade, altura do nº 1.443

Já os aparelhos fiscalizadores de avanço de sinal vermelho semafórico e parada sobre a faixa de pedestres encontram-se nos seguintes cruzamentos:

– Avenida Júlia Bufarah x Praça da República

– Avenida Rebouças x Avenida Ivo Trevisan, sentido Bairro/Centro

– Avenida da Amizade, 3.000 (hospital), sentido Centro/Bairro

– Avenida Emílio Bosco x Rua São Matias

– Avenida Rebouças x Rua Marcelo Pedroni, sentido Bairro/Centro

– Avenida 3M x Praça Lions Club.

O radar estático poderá estar em um dos pontos abaixo, tendo o local alterado diariamente, de acordo com a necessidade da SMMUR:

– Estrada Mun. Valêncio Calegari, Km 0+400m, sentido Bairro/Centro – 60 Km/h

– Estrada Mun. Valêncio Calegari, Km 0+400m, sentido Centro/Bairro – 60 Km/h

– Avenida Emilio Bosco, altura do nº 1.198 – 50 Km/h

– Estrada Municipal Teodor Condiev, Km 0+1.500m – 60 Km/h

– Estrada Mun. Valêncio Calegari, Km 0+2.100m – 60 Km/h

– Av. Ver. Antonio Pereira de Camargo Neto, Alt. do nº 303, sentido Via Anhanguera – 50 Km/h

– Avenida Rebouças, altura do nº 1.415, sentido Nova Odessa – 50 Km/h

– Estrada Mun. Norma Marson Biondo, Km 1+800m – 60 Km/h

– Estrada Mun. Norma Marson Biondo, Km 3+600m – 60 Km/h

– Avenida Fuad Assef Maluf, altura do nº 510 – 50 Km/h

– Avenida Orlando Vedovello, altura do estabelecimento Champagne – 50 Km/h

– Estrada Mun. Américo Ribeiro Dos Santos, altura do nº 920 (PPG). – 50 Km/h

– Estrada Municipal Mineko Ito, altura do Jd. Dom Bosco. – 50 Km/h

– Estrada Mun. Romanó Bellintani, altura da Chácara Primavera – 60 Km/h

– Avenida Marcelo Pedroni, altura do nº 1.255, sentido Bairro/Centro – 50 Km/h

– Avenida Marcelo Pedroni, altura do nº 1.255, sentido Centro/Bairro – 50 Km/h

– Rua Ângelo Ongaro, altura do nº 1.442, sentido Bairro/Centro – 50 Km/h

– Rua Ângelo Ongaro, altura do nº 1.442, sentido Centro/Bairro – 50 Km/h

A licitação também prevê a instalação de 15 pontos que podem servir de base para novos radares, chamados de “pontos de infraestrutura”. Tais estruturas servem apenas para assegurar locais de liberação de radares em um possível sistema de rodízio, que pode operar conforme a necessidade técnica e operacional da SMMUR, podendo ter locais alterados em decorrência de alterações das condições de segurança viário no município.

Com informações da assessoria de imprensa da Prefeitura de Sumaré.