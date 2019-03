Prefeitura inicia ‘1ª Semana Inclusiva do Bem’

A Prefeitura de Sumaré deu início nesta quinta-feira (21) – data em que também se comemora o Dia Internacional da Síndrome de Down –, à “1ª Semana Inclusiva do Bem”, que vai discutir junto à população, principalmente com crianças e adolescentes, o tema “O que é ser normal?”.

A abertura ocorreu no auditório da Faculdade Anhanguera e contou com a presença de aproximadamente 50 pessoas, entre familiares e profissionais que trabalham com pessoas com deficiência. A advogada Solange Fazion, presidente do Comdef (Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência), foi a mediadora da roda de conversa “Compartilhando Saberes”, que promoveu uma troca de experiência entre os participantes. Foto: Prefeitura de Sumaré / Divulgação

O evento contou com a participação da coordenadora do Fundo Social de Solidariedade de Sumaré, Cíntia Moreira, além de representantes da Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) e Pestalozzi, instituições que realizam o atendimento a portadores de deficiência no município.

Até o dia 28 de março, diversas atividades estão programadas junto à comunidade, alunos da rede municipal de ensino e crianças e adolescentes atendidos nos SCFVs (Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos). Além disso, servidores municipais das secretarias de Saúde e Inclusão Social também receberão capacitação para um atendimento mais digno e humanizado aos portadores de qualquer tipo de deficiência.

“Com essa 1ª Semana Inclusiva, queremos sensibilizar nossa população sobre os direitos adquiridos das pessoas com deficiência e levar a uma reflexão sobre mudanças de atitudes e ações. Além disso, também buscamos conscientizar nossas crianças, desde cedo, de que ser diferente é normal, promovendo uma formação cidadã aos nossos alunos”, comentou o prefeito Luiz Dalben.

Confira a programação completa da “1ª Semana Inclusiva do Bem”:

1ª SEMANA INCLUSIVA DO BEM

De 21 a 28 de março – Sensibilização nas escolas municipais e Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

Atividades: Jogos adaptados, apresentação do Hino Nacional e de Sumaré em Libras, contação de histórias e produção de desenhos e textos sobre o tema “O que é ser normal?”, com exposição dos trabalhos das crianças no dia 27, nas próprias unidades de ensino e desenvolvimento social.

Dia 28 de março – Palestra e capacitação “Atendimento humanizado aos Portadores de Deficiências”, com a advogada Solange Fazion.

Horário: 14h

Local: Anfiteatro Faculdade Anhanguera (Avenida Eugênia Biancalana Duarte, nº 501 – Jardim Primavera)

Público alvo: servidores municipais das Secretarias de Saúde e Inclusão Social.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Sumaré.