Prefeitura de Sumaré recebe 19 novas viaturas

A Prefeitura de Sumaré entregou, nesta terça-feira, 19 novas viaturas para a Guarda Civil Municipal, os agentes de fiscalização de Trânsito e para a Secretaria de Saúde. Na visão da administração, os veículos vão garantir mais segurança aos moradores e serviços de saúde mais humanizados.

A Guarda Municipal recebeu sete novas viaturas do modelo Fiat Palio Weekend e mais quatro Chevrolet S10 – estas últimas servirão ao Canil e à ROMU (Ronda Ostensiva Municipal). Foto: Prefeitura de Sumaré / Divulgação

Já a Secretaria de Mobilidade Urbana e Rural conta com cinco novas Fiat Strada, para fiscalização do trânsito e do transporte público.

A Secretaria de Saúde passa a contar com mais duas ambulâncias para o transporte de pacientes e mais uma para o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Com informações da assessoria de imprensa da Prefeitura de Sumaré.