Prefeitura de Sumaré promove 2º Feirão do Emprego

Evento acontecerá no Shopping ParkCity, na Avenida Rebouça - Foto: Prefeitura de Sumaré - Divulgação

Em celebração aos 155 anos de Sumaré, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, por meio do PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) e em parcerias com empresas do município, fará no próximo dia 15, das 9 às 16 horas, o 2º Feirão do Emprego. O evento acontecerá no Shopping ParkCity, na Avenida Rebouças, número 3.400, na região central.

De acordo com a prefeitura, serão mais de 30 empresas, nacionais e multinacionais, que oferecerão mais de 250 vagas de emprego. Também haverá o sorteio de bolsas para cursos técnicos livres e graduação, corte de cabelo e esmaltação, feitos por escolas técnicas da cidade.

Os interessados devem levar documentos pessoais e um currículo atualizado. Durante o evento, serão oferecidas palestras voltadas ao mercado de trabalho, com temas que vão desde a elaboração de currículos, passando por definição de carreira até técnicas para entrevistas. O evento tem apoio da Acias (Associação Comercial e Industrial de Sumaré) e do shopping.

“Sumaré trabalha para a geração de emprego e renda. O Feirão do Emprego é uma grande oportunidade para empregadores e, principalmente, população, de uma colocação no mercado de trabalho”, disse o prefeito Luiz Dalben (Cidadania).