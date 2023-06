Prefeitura de Sumaré poderá emprestar até R$ 150 milhões

Prefeitura de Sumaré poderá realizar dois empréstimos de até R$ 150 milhões, para investimentos em setores diversos no município. A autorização para as operações financeiras foi dada pela câmara na última terça, após a aprovação de dois projetos de lei do governo.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A gestão de Luiz Dalben (Cidadania) poderá obter os financiamentos com o Banco do Brasil e com a Caixa Econômica Federal. No primeiro, o empréstimo seria de até R$ 40 milhões. O recurso viria por meio do Programa Eficiência Municipal, linha de crédito oferecida pelo banco para prefeituras com prazos de pagamentos de até 10 anos.

Gestão de Luiz Dalben (Cidadania) poderá obter os empréstimos junto ao Banco do Brasil e à Caixa Econômica Federal – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

No projeto de lei apresentado pelo governo municipal, a indicação dos gastos com este empréstimo é genérica. Segundo a proposta, o recurso seria usado para aquisição de bens, serviços e projetos de investimentos nas áreas de cultura, esporte, infraestrutura viária, inovação e desenvolvimento, modernização da gestão, meio ambiente, mobilidade urbana, saúde e segurança pública.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Já em relação à Caixa, a prefeitura poderia emprestar R$ 110 milhões, por meio do Finisa (Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento). No projeto, também não há detalhamento de como o governo investiria o recurso.

O uso do Finisa para bancar investimentos municipais não é novidade na região. A Prefeitura de Americana já utilizou a linha de crédito para obras como a de recapeamento de ruas e avenidas e de saneamento, por meio do DAE (Departamento de Água e Esgoto).