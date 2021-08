Prefeitura de Sumaré lança programa para adiantar pagamento de precatório

A Prefeitura de Sumaré lançou na sexta-feira (30) o programa Precatório Já, que antecipa o pagamento de precatórios (valores frutos de condenações na Justiça) aos titulares, por meio da Câmara de Conciliação.

Até o dia 17 de setembro, titulares, herdeiros ou cessionários de precatórios poderão apresentar suas propostas mediante deságio (compra de um título por um valor abaixo do preço nominal) de 40% para o recebimento dos valores devidos pelo Município.

As propostas deverão ser apresentadas em formulário disponível no site da Prefeitura (na aba Câmara de Conciliação), devidamente preenchido e acompanhado da documentação exigida, protocolado no Setor de Protocolo Geral, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Estão reservados mais de R$ 33 milhões para os acordos, pagos diretamente pelo Poder Judiciário, informa a prefeitura.

A Câmara de Conciliação vai analisar as propostas e a classificação será feita de acordo com os critérios do edital como ser portador de doenças graves, ser pessoa com deficiência e ter mais de 60 anos.

Também será respeitada a ordem cronológica dos precatórios, de acordo com os exercícios a que se referem.

Nos casos de propostas formuladas pelos sucessores “causa mortis”, a proposta deve ter o pedido de habilitação dos herdeiros e a indicação do grau de parentesco e a distribuição dos quinhões.

“É mais uma ação para fazer nossa economia girar, antecipando os pagamentos, além de agilizar e desburocratizar o processo. Mesmo com as retrações no consumo, diminuindo a circulação do dinheiro, com planejamento, conseguimos dar continuidade a diversas obras e melhorias”, explicou o secretário de Finanças, Eder Ruzza.