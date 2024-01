Prefeitura de Sumaré inaugura nova escola no Matão nesta sexta-feira

Escola tem uma área de 3.228,08 m², capacidade para 780 alunos de zero a 5 anos no Ensino Infantil

A Escola Municipal Jardim das Estância, na região do Matão, em Sumaré será inaugurada nesta sexta-feira (26), a partir das 10 horas. Localizada, na rua Silvano Santos do Nascimento, 90, a escola tem uma área de 3.228,08 m², capacidade para 780 alunos de zero a 5 anos no Ensino Infantil. São 12 salas de aula, biblioteca, auditório, laboratório de informática e quadra coberta.

O prefeito Luiz Dalben (Cidadania) diz que o estabelecimento de ensino foi um pedido antigo dos moradores. “Vamos entregar o prédio totalmente novo, amplo, moderno e confortável, ampliando o número de vagas para nossas crianças”, relata.

Segundo o prefeito, as demais escolas também estão recebendo reformas e manutenções, novos equipamentos, mobiliários e novas quadras. Todas as salas de aula agora possuem ar condicionado e lousa digital.

Outras duas escolas também estão em construção: no Residencial Jardim das Águas, em Nova Veneza, e Residencial Itália, na Área Cura, são construídas escolas de 1.323,11 m², com capacidade para 376 crianças cada unidade. São escolas com seis salas de aula, playground, sala de atividades, sala multiuso e quadra coberta.