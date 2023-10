A família de Felipe Gabriel de Almeida Andrade, 20, morador de Sumaré, acusa a prefeitura de ignorar uma decisão da Justiça que determina o fornecimento imediato do tratamento indicado e prescrito para o jovem, bem como o transporte necessário, sob pena de imposição de multa e bloqueio de verba pública.

De acordo com o advogado da família, Ricardo Politano, a tutela de urgência foi concedida pelo juiz Gustavo Pisarewski Moisés em 5 de junho, com o objetivo de custear o tratamento de Felipe, que é portador de autismo em grau severo, e fornecer transporte adequado.

A prefeitura não apresentou recurso contra a decisão e não conseguiu derrubar a tutela até o momento.

“Hoje [nesta sexta-feira], 29 de setembro, marca 115 dias sem qualquer cumprimento da determinação judicial, descaso total”, afirma o advogado.

Felipe frequenta diariamente uma casa terapêutica em Campinas, onde fica das 8 às 17 horas. No entanto, a família precisa providenciar um cuidador 24 horas para acompanhar o jovem tanto na instituição como em sua residência, pois ele requer atenção constante.

A clínica oferece esse serviço, mas o custo é elevado, ultrapassando R$ 10 mil, incluindo a diária. A família não tem condições de arcar com a despesa.

Edivaldo José de Andrade, pai de Felipe, explicou que o filho já frequentou a Apae (Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais) e a Pestalozzi, mas essas instituições não possuem cuidadores masculinos capazes de lidar com o comportamento agressivo do jovem, que frequentemente apresenta crises intensas, incluindo agressões físicas como mordidas e socos.

Como representante comercial, Edivaldo diz que não pode deixar o filho aos cuidados de sua esposa, pois a agressividade do jovem representa um perigo.

Ele buscou ajuda médica no Caps (Centro de Atenção Psicossocial) de Sumaré, onde o caso de seu filho foi atestado como severo, e uma carta foi emitida indicando a necessidade de um cuidador.

O advogado da família, então, entrou com uma ação judicial que resultou na concessão da tutela de urgência.

DECISÃO

Segundo a decisão do juiz, “na conformidade do que rezam os artigos 196 e 198 da Constituição Federal, é direito líquido e certo do indivíduo (que para tanto não possui recursos financeiros suficientes) receber do Poder Público o necessário à concretização do tratamento médico que lhe foi ministrado ou prescrito.”

A reportagem procurou a assessoria da Prefeitura de Sumaré em busca de um posicionamento sobre o caso, e a administração confirmou o recebimento do e-mail, mas até o momento não respondeu aos questionamentos.