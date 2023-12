Prefeitura de Sumaré fará empréstimo de R$ 30 milhões para construir duas escolas e UPA

A Prefeitura de Sumaré pretende informar, em breve, um pacote de obras que deverão ser feitas por meio do empréstimo de R$ 30 milhões com a CEF (Caixa Econômica Federal) e o Banco do Brasil, realizado há duas semanas.

Assunto foi discutido pelo prefeito Luiz Dalben (Cidadania) – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Entre os projetos estão a construção de duas escolas. Uma na região de Nova Veneza e outra no Jardim Maria Antônia, além de mais uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento).

O assunto foi discutido pelo prefeito Luiz Dalben (Cidadania).

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“Gostaria de incluir no projeto a UPA no Jardim Maria Antonia. Temos até abril de 2025 para entregar as obras. Precisamos entender essa questão do tempo. O projeto já está feito, mas a execução teria que ser feita em 2024. Vamos fazer o possível”, disse.

O prefeito afirmou ainda que as escolas serão construídas nos terrenos que pertencem ao município e já estão com escrituras.

A ideia é usar R$ 6 milhões para a construção de cada escola. Uma ficaria perto da Estrada Municipal Mineko Ito e outra próxima ao acesso da Estrada Municipal Dirce Pinto Dalben.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

“Também tenho o sonho de construir uma avenida sobre o Ribeirão Quilombo, mas não sei se teríamos tempo. Trata-se de uma proposta audaciosa e ainda não temos o projeto. Seria necessário desenvolvê-lo para podermos realizar a contratação”, explicou o prefeito.

Apoio

O prefeito também enfatizou a importância de novos recursos que poderão ser usados em vários segmentos.

“Por meio do vereador Willian Souza (PT) conseguimos R$ 4 milhões que foram destinados para a Saúde. O deputado Dirceu Dalben (Cidadania) destinou R$ 7 milhões que também serão usados nessa área, bem como a construção de um novo Caps (Centros de Atenção Psicossocial) com recursos do Governo Federal”.