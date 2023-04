Prefeitura de Sumaré convoca 37 candidatos aprovados em concurso público

A Prefeitura de Sumaré convocou na última terça-feira (4) 37 candidatos aprovados no concurso público para professor, com chamamento publicado no Diário Oficial do Município. Os novos servidores têm até o dia 13 de abril para se apresentarem ao setor de concursos, localizado na Avenida Brasil, 1.111, sala 128, em Nova Veneza.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Os convocados devem comparecer entre 9h e 11h com todos os documentos (originais e cópias), conforme consta no do edital de abertura, para dar início aos procedimentos de nomeação.

Caso o candidato não compareça, ele será considerado desistente e perde o direito à vaga, conforme a Lei Municipal nº 5220/11 artigo 20.

Confira a lista completa de nomes clicando aqui.