Prefeitura de Sumaré conhece ‘Projeto Rural Inteligente’

A pedido do prefeito Luiz Dalben, o secretário de Desenvolvimento Econômico de Sumaré, Josué Cardozo, esteve na última semana na Prefeitura de Campinas para conhecer o “Projeto Rural Inteligente”.

O projeto cadastra as propriedades rurais da cidade, gerando um código com as coordenadas geográficas de cada uma delas. O objetivo é facilitar a localização dos imóveis e, assim, garantir maior agilidade nos atendimentos emergenciais à população rural, como do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), Corpo de Bombeiros Municipal e Guarda Civil. Foto: Prefeitura de Sumaré / Divulgação

Além do secretário de Desenvolvimento Econômico, também participaram da reunião o vereador Ulisses Gomes, morador de um dos assentamentos rurais de Sumaré, e o superintendente de Agricultura e Turismo, Marcelo Miranda. Da Prefeitura de Campinas, participaram o secretário de Desenvolvimento Econômico, André Von Zuben, o diretor do departamento, Cláudio Quércia Soares, e o coordenador de Agronegócios, José Benedito Napoleone Siqueira.

“Esse projeto vem de encontro às propostas de governo do prefeito Luiz Dalben de garantir maior eficiência e agilidade na prestação de serviços públicos, principalmente os emergenciais, dando ainda maior atenção aos moradores da zona rural de Sumaré. As propriedades rurais de Campinas são cadastradas utilizando a tecnologia de georreferenciamento (GPS) e recebem placas de identificação, a fim de facilitar a localização”, explicou Josué Cardozo.

“Esta é uma importante iniciativa em benefício dos moradores e produtores rurais e vamos empenhar todos os esforços para implantá-la em Sumaré. Cerca de 50% do território da nossa cidade é rural e projetos como este vêm para favorecer o desenvolvimento social e econômico dessa importante região”, comentou o prefeito Luiz Dalben.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Sumaré.