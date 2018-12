Prefeitura de Sumaré antecipa 13º salário nesta sexta-feira

O prefeito Luiz Dalben anunciou hoje que o pagamento do 13º salário de 2018 será antecipado para esta sexta-feira, dia 14, para todo o funcionalismo público municipal. A medida foi adotada para que os colaboradores possam realizar suas compras de fim de ano com maior tranquilidade e para movimentar o comércio e a economia local. Desta forma, a gestão Luiz Dalben encerra o segundo ano de administração com o pagamento dos colaboradores em dia.

Foto: Divulgação

“Desde o início da nossa gestão, estamos priorizando o funcionalismo público e até mesmo antecipando o pagamento dos nossos colaboradores. Decidimos antecipar também e quitar amanhã o 13º salário, para que os servidores tenham mais tempo e tranquilidade para ir às compras e também para fortalecer a economia local. Fazemos votos não só aos nossos colaboradores, mas a todos os moradores de Sumaré, para que deem preferência ao comércio da nossa cidade, isso faz com que mais recursos girem no Município e ainda contribui com a geração de empregos”, explicou o prefeito Luiz Dalben.

Será depositado um total aproximado de R$ 8,31 milhões, que corresponde ao pagamento da segunda parcela do 13º à maioria dos colaboradores, descontados os encargos sociais. Isso porque, com planejamento, a Prefeitura de Sumaré iniciou o pagamento do 13º de 2018 no mês de maio, quitando a primeira parcela (50%) aos colaboradores aniversariantes dos meses de janeiro, fevereiro e março. Assim foi feito gradativamente, até o mês de setembro, quando o pagamento da primeira parcela foi concluído, com os aniversariantes de novembro e dezembro.

Além de manter em dia o pagamento do funcionalismo, o prefeito Luiz Dalben também concedeu, recentemente, reposição salarial de 2,85%. O percentual corresponde à totalidade da reposição referente ao exercício de 2018. Em 2017, o reajuste foi de 4,75%, após vários anos em que o dissídio da categoria ficou “congelado”. Além da reposição salarial, neste ano os servidores também foram beneficiados com a correção de 7,5% do Auxílio Saúde e a implantação do cartão-alimentação, para substituição da cesta básica in natura àqueles que desejarem.

