Prefeitura de Sumaré abre inscrições para cursos gratuitos

Nesta terça e quarta-feira, dias 19 e 20, a Secretaria de Educação de Sumaré estará com inscrições abertas para os cursos gratuitos de Costura Criativa, Pintura em Tela e Pintura em Tecido, oferecidos pela Casa Brasil. Os interessados podem ser inscrever das 9 às 16 horas, na própria Casa Brasil, que fica na Rua Ipiranga, nº 316, no Centro.

Foto: Prefeitura de Sumaré/Divulgação

São oferecidas 52 vagas. A idade mínima para todos os cursos é de 18 anos. Para efetuar a inscrição, é preciso levar original de RG, CPF e comprovante de endereço. As aulas são gratuitas, mas o material usado deve ser adquirido pelos alunos. A lista varia de acordo com o curso escolhido e os interessados são informados sobre os detalhes no momento das inscrições. O telefone para outras informações é o (19) 3903-1167.

“Nosso compromisso é criar oportunidades aos nossos moradores, seja para facilitar o acesso ao mercado de trabalho ou ainda incentivando-os ao empreendedorismo. A Casa Brasil é uma excelente opção para quem deseja se capacitar, aprimorar ou adquirir novos conhecimentos”, incentivou o prefeito Luiz Dalben.

A Casa Brasil é uma unidade educacional mantida pela Prefeitura, equipada com espaço multimídia e salas de aulas que se tornam laboratórios de prática das profissões.