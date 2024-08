Prefeito por duas vezes em Sumaré, Dirceu Dalben agora mira Paulínia

Convenção que o oficializou como candidato a prefeito foi realizada no último domingo, junto com o vice Julio Brustolin

Após assumir duas vezes como prefeito e três como vereador de Sumaré, o deputado estadual Dirceu Dalben (Cidadania) agora mira a prefeitura de Paulínia.

A convenção da Federação PSDB-Cidadania, que oficializou sua candidatura, ocorreu no último domingo (4). Ele terá como vice Julio Brustolin (PSDB), administrador de empresas, esportista e fundador do Paulínia Racing Bicicross.

Convenção que confirmou Dalben como candidato a prefeito ocorreu no último domingo (4) – Foto: Divulgação

Durante o evento foram definidos 106 candidatos a vereador junto com PSD, Agir, PP, PDT e PRD. Foram exibidos vídeos do secretário estadual de Governo e Relações Institucionais, Gilberto Kassab, representando o Governo do Estado de São Paulo, e dos deputados federais Carlos Sampaio (PSD) e Coronel Telhada (PP), além do deputado estadual Capitão Telhada (PP).

Dirceu disputará a eleição em Paulínia, onde foi o segundo mais votado entre os candidatos a deputado estadual em 2022, com 2.808 votos.

Discurso

Em seu discurso, Dalben reforçou que Paulínia merece mais. “Nossa cidade é uma das maiores em arrecadação entre os 645 municípios do Estado de São Paulo. Mas também é uma Paulínia que, por falta de gestão, ainda não chegou a todas as pessoas, principalmente aquelas que mais precisam dos serviços públicos.”

Segundo ele, a cidade ainda tem bairros abastecidos por caminhões pipa, sem rede de esgoto e locais sem asfalto.

“E não é falta de dinheiro, é falta de gestão. O recurso é a população que gera, é a população que produz. E eu quero estar lá, junto do Julio, com a juventude e o dinamismo dele, junto com vocês, do nosso povo, sendo o funcionário de vocês e entregando o que é de vocês! Muito obrigado por confiarem no meu trabalho, na minha capacidade, na minha experiência”, disse Dalben.

Atualmente o prefeito de Sumaré, que se despede de seu segundo mandato, é Luiz Dalben (PSD), filho de Dirceu. Para a próxima gestão a família apoiará Eder Dalben (Cidadania), cunhado do deputado e tio do prefeito.