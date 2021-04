Prédio anexo da Câmara de Sumaré passa a se chamar Angelo Perugini

Os vereadores da Câmara de Sumaré aprovaram em regime de urgência na sessão desta quarta-feira (7), por unanimidade, um projeto de decreto legislativo que nomeia o prédio anexo da Casa como “Angelo Augusto Perugini”.

Trata-se de uma homenagem ao ex-prefeito de Hortolândia, Angelo Perugini, que faleceu vítima do novo coronavírus (Covid-19) no dia 1º de abril. O vice José Nazareno Gomes, o Zezé (PL), tomou posse nesta terça-feira (6).

Natural de Jacutinha (MG), Perugini iniciou sua carreira política como vereador em Sumaré (1989/1992), antes da emancipação de Hortolândia.

Prédio concentra todo o setor administrativo do Legislativo – Foto: Câmara de Sumaré / Divulgação

A homenagem partiu do vereador e presidente da câmara, Willian Souza (PT). Até então, o prédio anexo, localizado na Rua Dom Barreto, no Centro, não tinha nome. O local concentra todo o setor administrativo do Legislativo.

No início da tarde desta quarta, a assessoria de imprensa da câmara divulgou que o prédio batizado com o nome do ex-prefeito era o da prefeitura. A informação chegou a ser veiculada pelo LIBERAL. Posteriormente, a Casa corrigiu o material, apontando que se trata do prédio anexo da própria câmara, e não o da prefeitura.

Em sua justificativa no decreto legislativo, Willian afirmou que Perugini foi um “brilhante político” e que, em vida, prestou grandes serviços à cidade de Sumaré, deixando um “grande legado como homem público”.

“Seu legado progressista, sua visão de futuro e sua sensibilidade fizeram de Perugini um político admirado por aliados e adversários”, definiu o presidente.

O petista também destacou a atuação de Perugini enquanto membro do PT. Em seus oitos anos primeiros anos como prefeito de Hortolândia, o político era filiado ao Partido dos Trabalhadores.

“Perugini colocou Hortolândia no futuro, elevou os índices econômicos da cidade e de qualidade de vida dos moradores”, argumentou Willian.