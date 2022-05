Pré-candidato ao Governo de SP, Haddad defende melhorias na Vila Soma

"A gente não quer que as pessoas só construam suas casas. A gente quer saneamento básico, asfalto, água encanada", disse o ex-ministro

Pré-candidato ao Governo do Estado de São Paulo, Fernando Haddad (PT) prometeu nesta quinta-feira que, se eleito, buscará melhorias para a Vila Soma, em Sumaré.

“Vamos caprichar no bairro. A gente não quer que as pessoas só construam suas casas. A gente quer saneamento básico, asfalto, água encanada… No mínimo”, disse o petista em entrevista ao LIBERAL.

Fernando Haddad durante visita à Vila Soma, em Sumaré – Foto: Claudeci Junior / O Liberal

Nesta quinta, ele acompanhou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em visita à Vila Soma e afirmou que foi recebido “excepcionalmente bem” pelos moradores.

“Muita gente beneficiada por programas do governo federal do tempo que eu era ministro, do tempo que o Lula era presidente. É bom ver a gratidão das pessoas e o desejo de recuperar aquele tempo”, comentou.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Em seu discurso, Lula lembrou de uma reunião que teve em São Paulo com o atual prefeito de Sumaré, Luiz Dalben (Cidadania), quando este estava no início de seu primeiro mandato. Segundo o presidente, a conversa teria ajudado na aproximação entre a prefeitura e a Vila Soma, que hoje está regularizada.

“Lá, nós estabelecemos uma conversa que demonstra que este País precisa de mais conversa, de mais diálogo, de mais harmonia, de mais acordos e de menos ódio. Foi a partir da visita do prefeito ao Instituto Lula […] que a gente começou a estabelecer uma participação humana da prefeitura aqui na Vila Soma”, contou.