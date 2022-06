Prazo para retirar cartão que dá direito ao Vale Gás termina nesta sexta

Pagamento ocorre em três parcelas, cada uma no valor de R$ 110 - Foto: Marcelo Rocha/O Liberal

O prazo para retirar os cartões do programa estadual Bolsa do Povo, que possibilitam o benefício do Vale Gás, termina nesta sexta-feira, de acordo com a Prefeitura de Sumaré.

Segundo a administração municipal, na cidade, 1.634 famílias que têm direito ao auxílio ainda não pegaram seus cartões. A lista de moradores que podem receber o benefício está disponível no site da prefeitura.

A distribuição dos cartões acontece no Poupatempo de Sumaré, localizado no shopping ParkCity – Avenida Rebouças, 3.400, Jardim Paulista.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O desbloqueio do cartão também deve ser realizado até o final desta sexta, por meio do telefone 0800-7979-800 (das 8h às 18h) ou pelo portal bolsadopovo.sp.gov.br. O pagamento do Vale Gás ocorre em três parcelas bimestrais, cada uma no valor de R$ 110.

“Este é um programa que vem para repor perdas inflacionárias e amenizar os gastos de famílias em situação de vulnerabilidade do município”, disse a secretária municipal de Inclusão, Assistência e Desenvolvimento Social, Ana Cléia Meneguetti.