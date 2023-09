Fábrica da PPG instalada em Sumaré passou a contar com novos equipamentos - Foto: PPG / Divulgação

A PPG, fabricante global de tintas, revestimentos e materiais especiais, investiu 2,7 milhões de dólares (cerca de R$ 13 milhões) na expansão de sua fábrica de tinta em pó em Sumaré. Já concluídas, as obras ampliaram em 40% a capacidade de produção.

A unidade, que ocupa uma área de 2,5 mil metros quadrados e acomoda cinco linhas de produção, passou a contar com novos equipamentos de ponta altamente automatizados. O maquinário permite melhor controle de processos e da qualidade, com redução do tempo de acerto de cor e de produção, segundo a empresa.

Ainda de acordo com a PPG, investimentos adicionais estão previstos em automação da planta, o que inclui a integração de dispositivos de conectividade e tecnologias de sincronização de processos.

Esse investimento visa atender à crescente demanda por tinta em pó de fabricantes locais de eletrodomésticos, maquinário agrícola, transporte e outras indústrias, para produtos que vão desde móveis de aço, estruturas de armazenamento e equipamentos de academias, por exemplo, até painéis elétricos e transformadores.

A expansão da fábrica faz parte do investimento global de 44 milhões de dólares na modernização de cinco instalações nos Estados Unidos e na América Latina.

“A tintas em pó é uma das tecnologias de revestimento que mais cresce no mundo, e a PPG está empenhada em atender à crescente demanda global, investindo em P&D e em aquisições para desenvolver nossa capacidade de produção e expandir a nossa presença global”, disse Marizeth Carvalho, gerente geral da PPG para a América Latina Sul e também diretora global de negócios para tinta em pó.

A tinta em pó não contém compostos orgânicos voláteis e é totalmente recuperável. Trata-se de uma solução sustentável.

“A tinta que não é depositada no substrato durante a aplicação volta para o sistema de pintura, reduzindo desperdícios e, dessa forma, contribuindo para o atingimento de metas de sustentabilidade da PPG e de seus clientes”, explica a empresa, que tem sede em Pittsburgh, nos EUA.