PPG Brasil anuncia investimento de R$ 15,5 milhões em fábrica de Sumaré

A PPG Brasil, multinacional americana de tintas e revestimentos, anunciou nesta sexta-feira (17) um investimento de US$ 2,7 milhões, cerca de R﹩15,5 milhões, na fábrica de Sumaré. O recurso será usado na ampliação da fábrica de tinta em pó e deve aumentar a produção do item em 40%.

A expansão da planta, que terá início no segundo semestre de 2022, inclui a aquisição de novas máquinas e vai ajudar na ampliação do negócio de tinta em pó, com adição de valor por meio de produtos sustentáveis, inclusive de linhas com cura de baixa temperatura.

Fabrica da PPG Brasil em Sumaré – Foto: Divulgação

“O investimento responde ao propósito da PPG de gerar menor impacto ambiental com suas atividades e à estratégia global da companhia de aumentar a capacidade de produção da divisão industrial para atender à demanda dos clientes do Brasil e de outros países da América do Sul”, explicou a empresa.

A fábrica de tinta em pó em Sumaré atende fabricantes de eletrodomésticos, maquinário agrícola, transporte e acabamentos gerais, abrangendo um amplo mercado que vai desde móveis de aço, estruturas de armazenamento e equipamentos de academias, até painéis elétricos e transformadores.

“Somos uma companhia global reconhecida por promover soluções que otimizam processos e facilitam o dia a dia das pessoas nos mais diversos mercados. Diante disso, a ampliação da fábrica reforça o nosso compromisso de crescer, compartilhar conhecimento, capacitar e aperfeiçoar a mão de obra, e trazer soluções inovadoras para o mercado de tintas e suas diversas áreas e aplicações”, disse Marizeth Carvalho, general manager de Revestimentos Industriais para Américas da PPG.

Segundo a empresa, a tinta em pó, criada no final dos anos 1950, vem sendo cada vez mais adotada na indústria em geral, graças a seu desempenho ambiental. Ela não libera solventes e é totalmente recuperável, ou seja, a tinta que não é depositada no substrato durante a aplicação volta para o sistema de pintura, reduzindo desperdícios.