Posto de combustíveis é investigado em operação

Um posto de combustível em Sumaré está sendo investigado na operação ‘De Olho na Bomba’, realizada pela Secretaria da Fazendo e Planejamento do Estado, que fiscalizará os dados cadastrais e a conformidade dos combustíveis revendidos por 82 estabelecimentos em 54 cidades de São Paulo. O posto, único da RPT (Região do Polo Têxtil) que está sendo investigado, não teve seu nome revelado.

Foto: Marcelo Rocha/O Liberal

Fiscais do Estado estiveram nesta quarta-feira (23) no estabelecimento para a coleta de amostras de gasolina e etanol. Elas serão encaminhadas para o laboratório da Unicamp (Universidade de Campinas), onde será verificado se o produto atende aos padrões mínimos de qualidade exigidos pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis). Também foi feita a verificação dos dados cadastrais.

O estabelecimento em Sumaré se tornou um dos alvos da operação após denúncias de consumidores e do cruzamento de informações efetuado pela fiscalização. Se for flagrado comercializando produto desconforme, terá sua inscrição estadual cassada e suas bombas lacradas, ficando impedido de exercer as atividades de comércio de combustíveis.

Para evitar a recorrência da fraude, os sócios do estabelecimento ficam impedidos de atuar no ramo pelo prazo de cinco anos, conforme previsto na Lei nº 11.929, de 12 de abril de 2005, e regulamentada pela Portaria CAT 28/05. Ao todo, 82 postos de combustíveis foram alvo da operação em 53 municípios paulistas. Não há prazo para conclusão dos trabalhos.