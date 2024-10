Policial fica ferido após reagir a assalto em Sumaré e suspeitos são presos no dia seguinte

Policial foi atingido no braço e no dedo, passou por atendimento médico e foi liberado em seguida; dupla ficou presa

Dois homens, de 21 e 22 anos, fora presos neste sábado (12), acusados de tentativa de latrocínio contra um policial militar, em Sumaré. O crime aconteceu na sexta-feira (11), quando o PM foi abordado pelos criminosos, reagiu ao assalto e foi baleado. A dupla fugiu após o crime, mas foi identificada e presa no dia seguinte.

De acordo com informações da PM, a vítima atua no 48° BPMI (Batalhão de Polícia Militar do Interior) e estava em sua moto a caminho de São Paulo, nesta sexta, para trabalhar em uma atividade delegada quando foi abordada pela dupla na Estada do Barreiro, via que dá acesso à Rodovia Anhanguera (SP-330).

Ainda de acordo com a PM, os assaltantes, que também estavam de moto, anunciaram o assalto, momento em que a vítima reagiu e houve troca de tiros. O policial militar foi atingido em um dos braços e no dedo da mão. Já os assaltantes fugiram do local sem levar nada.

O policial passou por atendimento médico e, em seguida foi liberado e o caso foi registrado.

Já na manhã deste sábado (12), o setor de inteligência da Polícia Militar conseguiu os dados da placa do veículo utilizado pelos criminosos e uma equipe da Rocam (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas) se dirigiu ao endereço do suspeito, também em Sumaré.

No local, os policiais encontraram o suspeito em uma moto que, ao receber sinais de parada, não obedeceu e tentou fugir. Houve uma breve perseguição que só terminou após ele bater com a motocicleta em uma viatura da PM. Ele precisou de atendimento médico, confessou sua participação no assalto e indicou ainda o endereço do comparsa.

Com essas informações, os policiais militares do 10° Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), foram ao local e encontraram o segundo envolvido no roubo. Na residência dele foram encontradas drogas, um revólver e uma outra moto com queixa de roubo em Hortolândia.

Os dois foram encaminhados ao plantão de Sumaré, onde foram autuados em flagrante por tentativa de latrocínio. Um boletim de localização e apreensão de veículo também foi registrado.