Policiais militares colidem viaturas durante acompanhamento em Sumaré

Viaturas ficaram danificadas e dois PMs foram socorridos ao Hospital Estadual - Foto: Divulgação

Duas viaturas colidiram durante um acompanhamento à um rapaz que conduzia uma motocicleta roubada, no cruzamento entre as ruas Bahia e Amazonas, no Jardim Nova Veneza, em Sumaré, na manhã desta quinta-feira (19). O piloto da moto fugiu.

Segundo o boletim de ocorrências, os PMs foram informados pelo Copom (Centro de Operações da Polícia) sobre o acompanhamento ao piloto de uma motocicleta preta marca Yamaha.

A gravação de uma câmera de segurança flagrou o momento em que uma viatura Trailblazer, que trafegava na rua Bahia, bateu na lateral esquerda da viatura VW Gol, que seguia na rua Amazonas. Devido ao impacto, o veículo maior bateu no muro de uma residência

Dois policiais sofreram lesões e foram levados pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) ao Hospital Estadual de Sumaré. O estado de saúde dos PMs não foi informado.

As circunstâncias do acidente serão apuradas pelos policiais militares do 3º Distrito Policial.