Policiais militares do 10º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) prenderam um homem identificado como David Costa Brito, de 49 anos, no Parque Manoel de Vasconcelos, em Sumaré, na noite desta quarta-feira (6). Ele foi condenado a oito anos de prisão por um furto e outra tentativa do mesmo crime contra uma agência do Banco do Brasil, em Rio das Pedras, em 2015.

Prisão foi feita pelo 10º Baep – Foto: 10º Baep / Divulgação

De acordo com o batalhão, o homem foi localizado durante uma abordagem de rotina e, ao analisarem os antecedentes, os policiais descobriram que ele tinha contra si um mandado de prisão preventiva.

A primeira ação criminosa de Brito ocorreu em dia 28 de fevereiro de 2015, na agência no Centro de Rio das Pedras.

Junto com outros comparsas, ele conseguiu levar R$ 96.582,11 em dinheiro do banco. Na ocasião, o bando deixou no local as ferramentas usadas para fazer um buraco na parede da agência e o maçarico utilizado para arrombar o cofre.

Seis meses depois, Brito e outros homens tentaram invadir a mesma agência, do mesmo modo, mas algumas pessoas ouviram o barulho e acionaram a Polícia Militar.

Após realizarem o cerco, os PMs conseguiram abordar Brito com outros dois suspeitos ainda no interior da agência. Todos foram presos em flagrante.

O homem detido nesta quarta também chegou a responder outro processo por mais um furto em outra agência bancária, em Limeira, realizado em circunstâncias praticamente idênticas às do crime em Rio das Pedras, mas o juiz que atuava no caso reconheceu a prescrição do delito e decidiu pela absolvição.