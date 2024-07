Policiais do Baep apreendem tijolos de ‘dry’ no Jardim Denadai, em Sumaré

Um rapaz de 22 anos, suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas, foi abordado por policiais militares do 10º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) após entrar em uma barbearia, no Jardim Denadai, em Sumaré, nesta segunda-feira (1). Ele portava meio tijolo de “dry” (derivado da maconha) e na casa dele, que fica no mesmo bairro, os PMs encontraram mais dois tijolos do mesmo entorpecente.

Droga apreendida no Jardim Denadai – Foto: Baep / Divulgação

A droga, que é mais forte do que a maconha comum, tem preço de R$ 18 mil por quilo, segundo a corporação.

Os policiais faziam patrulhamento de rotina, quando perceberam que o rapaz entrou rapidamente em um estabelecimento após perceber a aproximação da viatura.

O suspeito foi revistado pelos militares e com ele foi encontrado um pedaço da droga. Ele teria confessado o seu envolvimento no tráfico e, inclusive, teria confirmado que guardava mais do entorpecente em sua casa.

Os PMs foram até a residência dele, onde encontraram os tijolos. Encaminhado ao 5º Distrito Policial de Sumaré, ele foi autuado em flagrante e depois ficou na cadeia do próprio município.