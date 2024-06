Polícia rodoviária apreende Fiat Uno com mais de 700 multas de trânsito em Sumaré

Fiat Uno com mais de 700 multas foi apreendido em Sumaré - Foto: Polícia Militar Rodoviária/Divulgação

A Polícia Militar Rodoviária apreendeu, na tarde desta quarta-feira (26), em Sumaré, um veículo com mais de 700 multas de trânsito, a maior parte delas, por excesso de velocidade. O carro, um Fiat Uno, pertence a uma empresa. No total, o veículo acumula R$ 162,7 mil em infrações.

A apreensão foi divulgada pelos policiais. Segundo a corporação, os agentes faziam patrulhamento na Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), na altura do quilômetro 121, quando flagrou o Fiat Uno com o motorista e o passageiro trafegando sem cinto de segurança. Ambos foram abordados.

Durante a pesquisa sobre o veículo, os policiais descobriram que o carro tinha 760 multas de trânsito, sendo 418 por excesso de velocidade. O licenciamento, que deve ser feito anualmente, estava vencido desde 2019.

Questionado pelos policiais, o motorista confirmou que o veículo pertence à empresa onde trabalha e disse que estavam indo para um atendimento em Santa Bárbara d’Oeste. Ele foi submetido ao teste do bafômetro, que não apontou a ingestão de bebida alcoólica. O Fiat Uno foi apreendido e encaminhado para o pátio.

Estado cobra 52 mil donos de veículos por IPVA vencido

A Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado está cobrando 52 mil donos de veículos com IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) atrasado na RPT (Região do Polo Têxtil). Os débitos, somados, totalizam R$ 68,9 milhões e são referentes aos anos de 2021 a 2024.

De acordo com a pasta, os contribuintes têm até 30 dias para regularizarem as suas situações ou apresentarem defesa à cobrança.

As notificações foram publicadas no Diário Oficial do Estado de sexta-feira (21), com identificações dos proprietários e dos veículos, bem como os valores do imposto, da multa e dos juros.