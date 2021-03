Polícia recupera parte de carga de bebidas roubada em Sumaré

Policiais militares recuperaram parte de uma carga de bebidas de um caminhão da empresa Coca-Cola que havia sido roubado em Sumaré, na manhã desta quarta-feira (17).

Roubo do caminhão aconteceu na Estrada da Servidão – Foto: Polícia Militar / Divulgação

De acordo com informações do 48.º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), uma equipe de policiais foi acionada por conta do roubo por volta de 9h e se deslocou até o local informado.

Quando chegaram, os policiais encontraram três homens descarregando o caminhão roubado na Estrada da Servidão, na região do Nova Veneza.

Quando viram a viatura, eles fugiram do local. No entanto, um dos indivíduos, ao tentar pular do caminhão, caiu em cima de alguns palets e lesionou um dos joelhos e o rosto.

Parte da carga foi recuperada – Foto: Polícia Militar / Divulgação

Ele foi detido de imediato e socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), sendo encaminhado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Macarenko.

A carga, avaliada em R$ 25 mil e composta por garrafas de água, refrigerantes e energéticos, foi parcialmente recuperada e devolvida ao responsável da empresa.

O indivíduo preso já possuía vários processos criminais por furto e roubo e estava foragido do sistema prisional. Diante dos fatos, ele permaneceu a disposição da Justiça.

A Coca-Cola foi procurada pelo LIBERAL para comentar o caso e iria enviar um posicionamento.