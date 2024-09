Polícia prende suspeito de tráfico durante fiscalização de ônibus na Anhanguera, em Sumaré - O Liberal

Uma ação conjunta do 4° Batalhão de Polícia Rodoviária com a equipe do Canil do 1° Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), resultou na prisão de um jovem de 23 anos por tráfico de drogas, na manhã desta terça-feira (10), na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Sumaré.

Segundo informações das polícias, durante um operação de fiscalização a ônibus interestaduais, os agentes pararam um coletivo que tinha como itinerário São Paulo a Matias Cardoso, em Minas Gerais. A ação policial aconteceu no quilômetro 114, no sentido interior.

Na abordagem aos passageiros e malas, com o trabalho de faro do cão K9 Conan do 1° Baep, foi possível encontrar na bolsa de mão de um dos passageiros porções de maconha. A droga estava dividida em 1,5 mil embalagens e pesava 2,5 kg. O passageiro foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.