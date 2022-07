Polícia Militar Rodoviária aplica 152 multas em operação em Sumaré

A Polícia Militar Rodoviária multou 152 motoristas no quilômetro 111 + 300 na pista sul da Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), em Sumaré, durante a Operação Sufoco/Speed, realizada na região atendida pelo 4º BPRv (Batalhão da Polícia Militar Rodoviária), entre às 13h e 18h do último sábado (2).

No total foram fiscalizados 432 veículos, com 377 testes de bafômetro realizados, além da captação de 1.841 imagens de radar e 545 pessoas abordadas.

De acordo com a corporação, a atividade foi realizada com apoio do DER (Departamento de Estradas e Rodagens) e concessionárias de rodovias, com o emprego do efetivo das quatro companhias do batalhão.

O objetivo foi coibir o excesso de velocidade dos motoristas, bem como a condução de veículos sob influência alcoólica e controle de velocidade, com foco na prevenção de acidentes nas rodovias, além da redução da criminalidade, de forma a aumentar a percepção de segurança dos usuários.