Policia Militar prende autor de roubo contra farmácia em Sumaré

PM Ambiental de Campinas fazia ronda no Parque Horto Florestal e interceptou o criminoso em fuga

Um homem suspeito de roubar R$ 1.134 em dinheiro da Farmácia Drogasil, na Avenida Rebouças, na região central de Sumaré, foi preso nesta quarta-feira (19), no Parque Horto Florestal, na mesma cidade.

Polícia Militar Ambiental deteve o indivíduo e recuperou o dinheiro roubado – Foto: Polícia Militar Ambiental / Divulgação

De acordo com a Polícia Militar Ambiental de Campinas, uma equipe fazia patrulhamento no Parque Horto Florestal, quando foram informados que o suspeito do assalto fugia em um veículo Palio Weekend. O homem foi localizado nas imediações e detido.

Com ele, os PMs recuperaram a quantia roubada e o dinheiro foi devolvido ao responsável pela farmácia.

O homem foi encaminhado ao 1º Distrito Policial, onde foi autuado em flagrante por roubo e depois transferido à Cadeia Pública de Sumaré.