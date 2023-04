Polícia Militar localiza corpo de homem em lagoa em Sumaré

O corpo de um homem de 46 anos foi localizado pela Polícia Militar na manhã da última sexta-feira (21), em uma lagoa no Jardim Nova Terra, em Sumaré. O caso foi registrado no plantão policial como morte suspeita e será apurado pela Polícia Civil.

Caso foi registrado na Polícia Civil de Sumaré – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Os PMs foram acionados por um denunciante, por volta das 10h30, sobre a localização de um corpo boiando na lagoa, próximo à Rua Jéssica Ribeiro Akimoto. O cadáver foi retirado do local pelo Corpo de Bombeiros.

O irmão e o enteado fizeram o reconhecimento da vítima. Os peritos do IC (Instituto de Criminalística) de Americana foram acionados para realizarem o levantamento sobre as circunstância do ocorrido. Eles constataram que havia uma lesão na altura da cabeça. No bolso da vítima, os policiais encontraram R$ 204 em dinheiro.

Em seguida, o corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para confirmação da causa da morte. A investigação sobre o ocorrido será realizada pelos policiais civis do 4º Distrito Policial.