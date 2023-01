Polícia localiza na Bahia homem que deu 30 facadas na mulher em Sumaré

A Polícia Civil de Sumaré localizou o acusado de tentativa de feminicídio Milton Santana da Silva, na tarde desta terça-feira (24), na cidade de Jitaúna, no interior da Bahia. Ele estava desaparecido desde junho de 2022, quando teria tentado matar a sua companheira, com 30 facadas, na residência do casal, no Matão, em Sumaré. Apesar dos golpes, ela sobreviveu.

A apuração foi conduzida pela delegada da DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) de Sumaré, Nathália Alves Cabral. “O trabalho da Polícia Civil foi realizado com empenho entre os Estados. Também tivemos o apoio do setor de inteligência da Delegacia Seccional de Americana que contribuiu principalmente para o êxito da prisão ocorrida em outro estado”, disse o delegado de Sumaré, Marcelo Moreschi Ribeiro.

As agressões ocorreram após uma discussão do casal, em 2 de junho de 2022. O suspeito pegou uma faca e a feriu seguidas vezes e depois fugiu. A vítima foi socorrida pelos bombeiros ao Hospital Estadual de Sumaré. Ela precisou ser intubada, mas depois de ficar um tempo internada, teve alta médica.