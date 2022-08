Polícia investiga roubo de joias em condomínio de luxo em Sumaré

A Polícia Civil investiga o roubo de R$ 65 mil em joias no Residencial Real Park, em Sumaré, considerado um condomínio de alto padrão. Imagens conseguidas pela investigação registraram o momento em que quatro assaltantes retiraram blocos da portaria para ter acesso ao local. Por enquanto, ninguém foi preso.

O delegado Marcelo Moreschi Ribeiro diz que outras informações não podem ser informadas para não comprometer as investigações. “A vítima prestou depoimento e as diligências sobre o caso estão sendo realizadas”, afirma.

Segundo o boletim de ocorrência, a ação criminosa ocorreu por volta das 4h30 do ultimo dia 10. As vítimas, um homem de 41 anos e uma mulher de 50, dormiam quando foram acordadas pelos criminosos.

O casal foi amarrado e teve as cabeças coberta por um lençol. Depois, os criminosos passaram a vasculhar a casa, perguntando sobre dinheiro, joias e cofres.

Após conseguirem os pertences, eles mandaram que as vítimas esperassem 40 minutos para saírem. Além das joias, foram levados dois celulares, R$ 1 mil e um notebook.

Esse foi o segundo roubo em condomínios de alto padrão registrado na região. Em 30 de julho a casa de um empresário, no Terras do Imperador, em Americana, foi roubada. Cerca de R$ 220 mil em joias, relógio e outros objetos foram levados. Apenas a esposa estava na residência durante o assalto.

O roubo teria sido coordenado por Luma Valério Rovagnollo, que já foi condenada por transportar um fuzil e pertencer à facção PCC (Primeiro Comando da Capital). Ela é considerada foragida.

Na época, pai e filho chegaram a ser presos, acusados de envolvimento no roubo, mas foram soltos após a defesa dos suspeitos apresentar contradições que indicariam que os dois não estavam no local do crime no horário do assalto.